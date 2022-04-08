Сын Жириновского попросил у него прощения после смерти венком "Давай помиримся"

Старший сын ушедшего из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев не пришёл проводить отца в последний путь 8 апреля.

Вместо того, чтобы прийти самому проститься с отцом, Лебедев прислал ему на кладбище венок с надписью "Давай помиримся".

Причиной отсутствия сына на похоронах отца стал их многолетний конфликт, вызванный политикой партии ЛДПР, возглавляемой Жириновским. По этой же причине Лебедев, который ранее занимал должность вице-спикера Госдумы от партии своего отца, даже не принимал участия в последних выборах от ЛДПР в Госдуму.

Однако когда Жириновский попал в больницу с коронавирусом, сын за него переживал, оставив в соцсетях послание политику: "Только живи!"

Как сообщает "МК", на прощание с Жириновским не пришёл не только его старший сын, но и его мать Галина, с которой политик много лет назад развёлся.

При этом на похороны главы ЛДПР пришли его внебрачные сын и дочь — Олег и Анастасия.