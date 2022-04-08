Официальный представитель МИД Мария Захарова на примере борща объяснила, где кроются истоки ксенофобии, нацизма и экстремизма.
Мария Захарова попыталась объяснить причины конфликта между Россией и Украиной на примере традиционного блюда украинской и русской кухни.
Дипломат обвинила руководство Украины в ненависти к литературе, в том числе и на тему кулинарии.
"Потому что нельзя было делиться борщом. Ну, нельзя! Он должен был принадлежать только кому-то одному — какому-то одному народу, одной национальности", — цитирует слова Захаровой ТАСС.
Она отметила, что рецептов борща существовало великое множества, и каждая хозяйка привносила в блюдо что-то своё. О компромиссах в этом деле никто слышать не хотел.
"Так это и есть ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах", — объяснила Захарова в ходе брифинга.
Ранее Захарова ответила на призыв польского министра отменить русскую культуру.
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