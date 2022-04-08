Захарова о нацизме и ксенофобии: "Потому что нельзя было делиться борщом"

Официальный представитель МИД Мария Захарова на примере борща объяснила, где кроются истоки ксенофобии, нацизма и экстремизма.

Мария Захарова попыталась объяснить причины конфликта между Россией и Украиной на примере традиционного блюда украинской и русской кухни.

Дипломат обвинила руководство Украины в ненависти к литературе, в том числе и на тему кулинарии.

"Потому что нельзя было делиться борщом. Ну, нельзя! Он должен был принадлежать только кому-то одному — какому-то одному народу, одной национальности", — цитирует слова Захаровой ТАСС.

Она отметила, что рецептов борща существовало великое множества, и каждая хозяйка привносила в блюдо что-то своё. О компромиссах в этом деле никто слышать не хотел.

"Так это и есть ксенофобия, нацизм, экстремизм во всех видах", — объяснила Захарова в ходе брифинга.

Ранее Захарова ответила на призыв польского министра отменить русскую культуру.