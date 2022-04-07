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Автор Владимир Васютченко

Захарова ответила на призыв польского министра отменить русскую культуру

Мир

Заявление министра культуры Польши Петра Глиньского о том, что "русская культура должна исчезнуть из общественного пространства", не оставила без ответа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова ответила на призыв польского министра отменить русскую культуру

"Кто ты такой, Министр культуры Польши, чтобы такое говорить? Кто дал такое право? Не хватит миллиарда лет, чтобы изучить тот предмет, который он хочет отменить. Даже его границы не может осознать, говоря о русской культуре", — написала представитель министерства в своём Telegram-канале.

Захарова задалась вопросом, как может человек, призывающий к отмене культуры целого народа, быть назначен ответственным за культуру. Представитель МИД напомнила, что попытки отменить культуру наций и народов уже случались в 30-40-х годах прошлого века.

"С этим и боремся. С сожалением констатируем, что на Западе стремительно прогрессирует русофобия, а принимаемые дикие меры нарушают все принципы цивилизованного поведения", — заявила Захарова.

В минувший понедельник в ходе заседания Совета Евросоюза по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта глава Минкультуры Польши Глиньский заявил о неуместности русской культуры в современном общественном пространстве на фоне событий на Украине.

"Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства", — сказал министр.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы мария захарова
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