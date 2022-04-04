"Должна исчезнуть": польский министр предложил забыть про русскую культуру

Продолжаются попытки исключения российской культуры из общественного пространства европейских государств. Причём на официальном уровне. Своими мыслями на сей счёт поделился польский вице-премьер, глава Минкультуры Пётр Глиньский.

По мнению пана Глиньского, российская культура должна исчезнуть из общественного пространства в связи с событиями на Украине.

"Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства", — заявил Глиньский в Люксембурге, где в понедельник проходит заседание Совета Евросоюза по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта.

По его словам, в Польше "по достоинству оценивают достижения российской культуры в музыке или литературе, потому что они на высоком уровне", но сейчас нужно учитывать контекст событий на Украине. Как отреагировали коллеги польского министра из других государств Евросоюза, не сообщается.

Попытки "отменить" российскую культуры порой приводит к весьма странным ситуациям. Напомним, накануне стало известно, что в Лондонской национальной галерее приняли решение переименовать картину французского импрессиониста Эдгара Дега (1834-1917) "Русские танцовщицы" в "Украинских танцовщиц".

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал это решение "абсолютно бессмысленным".

"Мне очень неловко за Лондонскую национальную галерею, потому что это серьезное музейное учреждение, и делать такие вещи, с моей точки зрения, мягко говоря, неразумно", — сказал он ТАСС.

Но вернёмся к заявлениям польских политиков. Напомним, на днях премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия сейчас является мейнстримом.

"То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем", — сказал Моравецкий на пресс-конференции 30 марта.

Собственно, не приходится удивляться заявлениям польского министра культуры. Он просто функционирует в реальности, которую описал премьер-министр.