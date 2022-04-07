Стриженова чуть на лишилась работы из-за клейма "предатель Родины"

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова объяснила, куда уезжала за границу. Звезда ТВ отчитала тех, кто написал, что она эмигрировала из России.

Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале объяснила, что на два дня уезжала из России в Армению, где по-прежнему хорошо относятся к гражданам РФ.

"Первое: научитесь читать по-русски! Для тех, кто не умеет, перевожу: смысл моего поста — весь мир полон ненависти ко всему русскому, а в Армении сохранили доброжелательное отношение!" — цитирует слова Стриженовой Общественная Служба Новостей.

Телеведущая назвала публикации СМИ о её "бегстве" из страны "заведомо ложной информацией". Стриженова предположила, что такими публикациями пытались опорочить её и её семью.

"Полетела в Ереван" и "сбежала из России" — это две большие разницы", — пояснила знаменитость.

Её очень оскорбило навешанное на неё клеймо "предатель Родины". Такие заявления поставили под угрозу её работу во МХАТ им. Горького и в театре Армии. К счастью, руководство театра разобралось в ситуации и не стало лишать её работы.

"Моя Родина меня защитит", — сказала Екатерина, пригрозив создателям фейков судебным разбирательством.

Ранее Стриженову возмутил протест врачей-онкологов, которые отказались от сотрудничества с Россией после начала спецоперации на Украине.