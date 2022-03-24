Российский медиарегулятор Роскомнадзор заблокировал доступ к интернет-сервису Google News, заявив, что он предоставил доступ к материалам, содержащим “недостоверную” информацию о спецоперации России на Украине.
Новости Google являются последними в растущем списке новостных медиасервисов, которые были заблокированы в России с 24 февраля. Согласно заявлению Роскомнадзора, доступ к новостям Google был ограничен по решению Генеральной прокуратуры.
Как следует из распространённого регулятором сообщения, “американский новостной онлайн-ресурс предоставил доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины”.
Роскомнадзор напомнил, что, согласно новому российскому закону, публичное распространение “заведомо ложной” информации о действиях российской армии является уголовным преступлением.
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