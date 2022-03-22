Медведев оценил криминальную обстановку в России: "Удаётся сдерживать рост"

Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в нашей стране не наблюдают взрывной рост криминала. Как подчеркнул экс-президент РФ, государство справляется с преступностью на фоне сложной социально-экономической реальности.

"Несмотря на непростые социально-экономические условия, государству удаётся сдерживать рост криминала в стране", — сообщил Медведев в ходе совещания по тенденциям развития криминогенной обстановки в нашей стране.

Вместе с этим во время мероприятия политик предупредил, что в Россию могут попасть радикалы. В нынешнее время терроризм и экстремизм становятся более опасными, отметил председатель СБ. Поэтому необходимо внимательно проверять приезжающих в РФ людей, в том числе с Украины, заключил Медведев.

Ранее глава МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс анонсировала новый пакет антироссийских санкций. Также министр пообещала продолжить работу над политической и экономической изоляцией Москвы.