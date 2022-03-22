Глава МИД Эстонии анонсировала новые антироссийские санкции Евросоюза

Руководитель МИД Эстонии Ева-Мария Лийметс предупредила, что страны Евросоюза продолжат работать над политической и экономической изоляцией России. Соответствующее обещание министр дала после обсуждения военной спецоперации РФ на Украине с коллегами в Брюсселе.

"Мы будем продолжать всесторонне изолировать Россию политическим и экономическим образом. ЕС расширяет ограничительные меры в отношении российской экономики. Мы также готовим следующий сильный пакет санкций, который необходимо принять в срочном порядке", — сказала Лийметс, слова которой приводят на официальном сайте МИД Эстонии.

Также политик указала на важность временно исключить Москву из Совета ООН по правам человека. Решения властей РФ противоречат целям организации, объяснила министр. Ещё она предложила отдать Киеву в качестве компенсации замороженные средства российского правительства и некоторых граждан.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Энтони Блинкен проанализировать ситуацию на Украине и заявили о необходимости ужесточить ограничительные меры в отношении РФ. Они необходимы для "сдерживания" Москвы, подчеркнули политики.