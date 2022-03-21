Мужчину, плюнувшего в плакат с буквой Z, оштрафовали на 30 тысяч рублей

Представители судов Краснодарского края сообщили о наказании, которое суд выбрал для местного жителя, плюнувшего в плакат с буквой Z. Её власти РФ выбрали символом военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине.

"Прикубанский районный суд города Краснодара признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", — написали в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов региона.

Известно, что 32-летнего мужчину осудили по статье КоАП РФ 20.3.3 "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан". Обвиняемый объяснил, что своим поступком продемонстрировал недовольство российской миссией. Вместе с этим, по мнению злоумышленника, ему не стоило плеваться.

Ранее сообщалось, что правонарушитель находился в машине, когда увидел плакат с буквой Z. Он вышел из автомобиля и плюнул в неё. После этого мужчина уехал.

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