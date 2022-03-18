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Автор Елена Былкина

Газманов поменял фамилию в порыве патриотизма

Общество

В фамилии Олега Газманова появилась буква Z, которая стала символом спецоперации на Украине.

Газманов поменял фамилию в порыве патриотизма

Народный артист России Олег Газманов в своём аккаунте "ВКонтакте" опубликовал видео. Перед выходом на сцену в Лужниках, где сегодня прошёл большой концерт, приуроченный к восьмилетию со дня присоединения Крыма к России, Газманов поправил свою фамилию. Авторучкой на плакате он перечеркнул русскую букву "з" и заменил её на латинскую Z. В итоге получилось — ГаZманов.

Подписчики оценили патриотический порыв певца.

"Олег Михайлович я Вами горжусь! За Россию, за Крым, за Донбасс, за Луганск! Жаль не могу быть на концерте на больничном!";

"Олег, плакала, смотря ваше выступление! Столько светлой энергии было во время исполнения песни! Храни вас Бог!";

"Олег Михайлович: За Россию и Свободу до конца!" — писали фолловеры под видео артиста.

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В "Лужниках" проходит концерт "Zа мир без нацизма"
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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