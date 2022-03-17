Доктор Мясников раскрыл "мощнейшее" психотерапевтическое средство

В такое время, когда идёт "горячая фаза" спецоперации на Украине, нервы у всех на пределе. И поэтому очень хочется позитива, который можно найти на природе, в тренировках и в искусстве. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор считает, что завершение боевых действий — это в любом случае вопрос недель, а то и дней. Он выразил надежду, что все дождутся своих родных и близких живыми и невредимыми.

"Всем этого желаю — это сегодня главное! А позитив — он вокруг нас! Уже весна — традиционное время надежд. Голубое небо, первые запахи весны, несмотря на мороз и снег. Лично я укрепляю нервную систему прогулками и купанием в проруби. И изнуряю себя ежедневными тренировками", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Он добавил, что нашёл для себя хорошую замену еде и алкоголю — искусство.

"У меня большая библиотека альбомов живописи (ещё от деда, да и потом собирал). Рассматриваю часами, нахожу всё новое в давно знакомом, плюс открываю для себя новые имена! Надо бы в живые музеи сходить! Съездить на выходные в Питер, в Эрмитаж. Серьёзно — для меня живопись сейчас — мощнейшее психотерапевтическое средство!!! Попробуйте!" — заключил доктор.

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