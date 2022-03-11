Более миллиона пользователей соцсетей просмотрели ролики о "Роза Хутор"

В ролике, посвященном Дню всех влюбленных, инструкторы горного комплекса спускаются по трассе на лыжах и сноубордах, кружась в парном танце.

"Кружение по склону в одиночку — это традиционное упражнение, которое выполняют инструкторы "Роза Хутор" во время тренировок. В День всех влюбленных, 14 февраля, мы хотели поздравить всех наших гостей с добрым праздником каким-то необычным образом. Тогда-то и пришла идея попробовать "станцевать" вальс на склоне, причем в паре. Сделать это — не просто, так как необходимо синхронизировать все движения и с партнером, и с музыкой", — рассказал директор департамента маркетинга и электронной коммерции "Роза Хутор" Дмитрий Барашков.

Но учитывая высокий уровень катания инструкторов, долго тренироваться для исполнения горного вальса им не пришлось. Подготовка у профессионалов заняла буквально полчаса, а съемки видеоролика прошли с первого дубля.

"В ролике задействовано две пары инструкторов, они танцуют вальс, спускаясь по склону на лыжах и сноубордах. Это Крикун Оксана, Шаповалов Иулиан, Акилбаев Алексей, Живлёхина Анна. Организатором и режиссером-постановщиком номера выступил инструктор-методист Астапенко Артём. Если честно, мы не ожидали, что ролик станет таким популярным. У него даже появились последователи. Повторить такой вальс пробуют и инструктора других комплексов, и просто любители катания. Но чаще всего такие попытки заканчиваются веселыми падениями. Тем не менее, мы рады, что в очередной раз смогли привлечь внимание к теме активного и здорового образа жизни, что у кого-то появилось желание стать на лыжи и сноуборд, а у кого-то повысить свое мастерство", — поделился Дмитрий Барашков.

Серию необычных роликов "Роза Хутор" продолжили поздравления с Днем защитника Отечества, в котором огромные ратраки для подготовки горнолыжных трасс выстроились в цифру 23, и к Международному женскому дню, когда сотрудники курорта изобразили на склоне большую восьмерку. Очередные сюрпризы организаторы готовят к предстоящему закрытию зимнего сезона 22 апреля и старту спортивного фестиваля Rosa Run. Увидеть все ролики можно в социальных сетях курорта "Роза Хутор".

Оригинал ролика disk.yandex.ru/i/_c23mM7DjuGRlQ

Фото и видео ролика с вальсом: Николай Ильин

Инстаграм: @kolyas_ilin

instagram.com/kolyas_ilin

Фото и видео ролика 8 марта: Александр Пискарев

Инстаграм: @vanderdrone

instagram.com/vanderdrone