Юрист отреагировал на невозможность россиян обратиться в ЕСПЧ: "Ничто не вечно"

Доктор юридических наук в МГИМО Дмитрий Лабин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о невозможности россиян обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за ухода России из Совета Европы.

"Речь идёт сейчас пока только о заявлении МИД. Международное право так устроено, что одного заявления недостаточно для того, чтобы выйти из международной организации. Безусловно, это достаточно сильные слова и определённый сигнал, который был дан российским внешнеполитическим ведомствам. Действительно сложились большие проблемы и, наверное, требуются уже какие-то решения тех кризисных явлений, которые в последние годы проявились", — сказал специалист.

По его словам, необходимо много времени, чтобы Россия могла юридически покинуть Совет Европы, поскольку власти нашей страны подписывали и ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав и свобод человека 1950 года. Для расторжения договорённостей необходимы обсуждения в парламенте, подчеркнул эксперт.

"Мне видится, что как раз сигнал и говорит о том, что необходимо коренное переформатирование международного права в будущем. И я уверен, что ответственные политики и другие квалифицированные юристы, в том числе и в Европе, обратят на это внимание и, наверное, тоже уже понимают о том, что если есть отклонения вектора от того совершенства правового, надо, наверное, как-то к нему возвращаться. Ничто не бывает вечным", — заключил Лабин.

Ранее член Совета Федерации РФ Андрей Клишас заявил, что граждане нашей страны не смогут подать жалобу в ЕСПЧ после ухода Москвы из Совета Европы.

"Если Россия выйдет из Совета Европы, а это определённая процедура, то после её завершения наши граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ", — сообщил член СФ, слова которого цитирует ТАСС.

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