В Совете Федерации заявили, что россияне больше не смогут подать жалобу в ЕСПЧ

Руководитель Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации РФ Андрей Клишас сообщил, что граждане нашей страны больше не смогут защитить свои права в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Причиной послужил уход России из Совета Европы.

"Если Россия выйдет из Совета Европы, а это определённая процедура, то после её завершения наши граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ", — предупредил сенатор, его слова приводит ТАСС.

Ранее в МИД РФ заявили, что Совет Европы превратился в "площадку самолюбования Евросоюза и НАТО". Поскольку в организации противостоящие Москве страны постоянно злоупотребляли абсолютным большинством, Россия решила больше не быть частью этого объединения, пояснили дипломаты.

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