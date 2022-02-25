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Автор Светлана Нерадовская

Сенатор Климов про исключение РФ из Совета Европы: "Это пустопорожняя структура"

Мир

Член Совфеда Андрей Климов, комментируя исключение России из Совета Европы, сообщил, что спокойно относится к такому решению, потому что этой европейской организации будет намного хуже без России в своём составе, чем ей без них.

Сенатор Климов про исключение РФ из Совета Европы: "Это пустопорожняя структура"

Сенатор в беседе с RT назвал Совет Европы давно изжившей себя, "пустопорожней" организацией.

"С моей точки зрения, эта организация себя изжила ещё лет десять назад. Она превратилась в "европейский отстой". Причём по своей же вине. Они большую часть своих прав и функций уступили Европейскому парламенту… Я там последние годы появлялся — пустопорожняя структура. Поэтому я очень спокойно к этому отношусь и для меня в этом нет ничего сенсационного. Люди просто пытаются напомнить о себе. Мне интересно посмотреть, что они будут делать, не имея России в своём составе", — задался вопросом Климов.

Сенатор считает, что, исключив Россию — самую большую и во всех смыслах европейскую страну, — Европа сделала шаг к самоизоляции.

"Это то же самое, что и массовое включение в списки невъездных парламентариев, отказ от диалога с нашим руководством, запреты СМИ, ­- они не хотят иметь альтернативную точку зрения", — сделал вывод Климов.

25 февраля Совет Европы приостановил права РФ, хотя она по-прежнему продолжает быть членом этой организации.

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Россию ИСКЛЮЧИЛИ из ПАСЕ и Совета Европы
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия совет европы андрей климов
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