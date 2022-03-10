МИД: РФ больше не будет участвовать в Совете Европы из-за политики ЕС и НАТО

В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия больше не будет участвовать в Совете Европы из-за превращения организации в "площадку самолюбования Евросоюза и НАТО".

По данным ведомства, ЕС и Североатлантический альянс продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства. В официальном сообщении российских дипломатов сказано, что недружественные России страны злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров организации.

"Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", — отметили в МИД.

В дипломатическом ведомстве также добавили, что ход событий "становится необратимым".

"Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах" на замену попираемого США и их сателлитами международного права", — подчёркивается в официальном релизе.

РФ вступила в Совет Европы в феврале 1996 года.

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