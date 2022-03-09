В Госдуме предложили поощрять россиян, помогающих беженцам из Донбасса

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести льготы для россиян, которые помогают беженцам из ДНР, ЛНР и Украины в целом. Как подчеркнул парламентарий, важно "поощрять" тех, кто приютил их у себя.

Милонов заявил, что помощь для беженцев от государства на "высоком уровне", но необходимо принять меры по привлечению граждан России к гуманитарным действиям.

"Возможно, что люди, принявшие решение о размещении у себя беженцев, могли бы получить от государства дополнительные прямые социальные выплаты, снижение ставок на налог, на доход и иные льготы", — цитирует обращение Милонова на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова RT.

Милонов подчеркнул, что, возможно, беженцы надолго могут "задержаться" на территории России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен