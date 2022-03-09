Daily Mail: в Европе беженок из Украины принуждают к проституции

Полиция и работники служб гуманитарной помощи в Польше предупредили, что на беженок из Украины открыли "самую настоящую охоту" секс-торговцы.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Преступники предлагают несопровождаемым женщинам и детям обещания безопасного размещения и бесплатного транспорта, выдавая себя за добрых самаритян, чтобы заманить их подальше от безопасности официальных контрольно-пропускных пунктов", — пишет издание.

В субботу официальные лица Европейского Союза выразили обеспокоенность тем, что в ближайшие месяцы до семи миллионов человек могут попасть в соседние страны, такие как Польша, Молдавия, Румыния, Словакия и Венгрия, что, по словам общественных активистов, создаст "тревожный всплеск торговли людьми".

Том Белл, волонтёр из Британии, работающий на польском пограничном пункте Медыка всего в 80 километрах от Львова, сказал the Telegraph:

"Много украинцев забирают на машинах неизвестные люди. Полиция поставила меня и других добровольцев здесь, чтобы мы проверили удостоверения личности людей, если они забирают молодых женщин и детей. Нам сказали, что так власти пытаются пресечь секс-торговлю".

Лорен Агню, эксперт по политике в области торговли людьми в одной из благотворительных организаций, сказал Daily Mail, что ситуация, вероятно, только ухудшится.

"Война на Украине создаст ухудшающуюся ситуацию с точки зрения торговли людьми. Это будет иметь эффект домино по всей Европе, и беженцы подвергаются все более высокому риску эксплуатации. Мы ожидаем, что произойдет всплеск числа беженцев, вынужденных заниматься проституцией, а также вовлечённых в преступные группировки, принудительный труд или домашнее рабство. Война, к сожалению, это бизнес-возможность для них получить прибыль и привлечь людей в Европу и, в конечном счете, в Великобританию".

По данным ООН, более 1,5 миллиона беженцев покинули Украину после начала российской спецоперации.

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