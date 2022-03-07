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Автор Елена Былкина

Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"

Общество

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.

Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"

Андрей Разин заявил, что готов рассмотреть предложение Максима Галкина о продаже его загородного замка в деревне Грязь. Продюсер объяснил, что хочет купить особняк как руководитель Межрегиональной молодежной общественной организации "Творческий центр "Солнечный круг".

"В случае положительного решения в нем будут располагаться дети-сироты, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями. Поэтому это — мое открытое предложение Максиму на покупку его замка", — написал Разин в своём Instagram-аккаунте.

Максим Галкин в числе прочих звёзд ранее выразил своё неодобрение по поводу начавшейся спецоперации на Украине. Шоумена подвергли ожесточённой травле. Жители Архангельска в негодовании сдавали билеты на его концерт. 

Позже Примадонну, по словам светской обозревательницы Божены Рынски, видели в аэропорту Внуково-3. 

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У СБЕЖАВШЕЙ ПУГАЧЁВОЙ В ЕВРОПУ ТРЕБУЮТ ОТДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ. Пугачёва сбежала из России
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы андрей разин алла пугачёва максим галкин
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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной начался
Прогноз для Испании: завтра электричество будет стоить €544,98 за МВтч
РХБЗ России: из-за лабораторий на Украине заболеваемость корью выросла в 100 раз
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