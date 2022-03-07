Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.

Андрей Разин заявил, что готов рассмотреть предложение Максима Галкина о продаже его загородного замка в деревне Грязь. Продюсер объяснил, что хочет купить особняк как руководитель Межрегиональной молодежной общественной организации "Творческий центр "Солнечный круг".

"В случае положительного решения в нем будут располагаться дети-сироты, которые занимаются IT-технологиями и социальными сетями. Поэтому это — мое открытое предложение Максиму на покупку его замка", — написал Разин в своём Instagram-аккаунте.

Максим Галкин в числе прочих звёзд ранее выразил своё неодобрение по поводу начавшейся спецоперации на Украине. Шоумена подвергли ожесточённой травле. Жители Архангельска в негодовании сдавали билеты на его концерт.

Позже Примадонну, по словам светской обозревательницы Божены Рынски, видели в аэропорту Внуково-3.

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