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Автор Евгения Васильева

IT-эксперт назвал последствия использования VPN-сервисов

Общество

Cпециалист по сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в разговоре с Pravda.Ru оценил использование частью россиян сервисов VPN, позволяющих обходить блокировку популярных соцсетей и сайтов со стороны Роскомнадзора.

IT-эксперт назвал последствия использования VPN-сервисов

"На практике я замечал уязвимость на определённых VPN-сервисах. Это было связано с открытыми репозиториями, то есть открытыми данными. Соответственно, в моём распоряжении на экране появились реальные IP-адреса людей, которые в настоящий момент используют VPN, и период использования. И, естественно, веб-сайт, который они в настоящее время посещают", — сказал эксперт.

Вместе с тем он сообщил, что данную зашифрованную информацию о пользователе VPN-сервиса могут "слить" киберпреступники. Обычно они просят зарегистрироваться на специальной платформе и написать свою почту, пароли и другие персональные сведения, которые потом могут продать.

"Сейчас действительно массово скачивают эту технологию. Однако важно помнить о рисках", — заключил Вакулин.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов допустил восстановление соцсетей Facebook и Twitter. По мнению специалиста, спустя какое-то время Роскомнадзор способен вернуть доступ к интернет-платформам, однако есть риск потери аудитории из-за блокировки в прошлом.

Известно, что в России действует запрет на рекламу VPN-сервисов и анонимайзеров. Документ вступил в силу в 2017 году.

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Россию закрывают? Блокировка YouTube, уход Microsoft... Пора ставить VPN, или уже поздно?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы facebook соцсети сергей вакулин
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