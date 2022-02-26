Михалков пристыдил артистов: "Рыдаете по поводу бедного украинского народа"

Никита Михалков жёстко отчитал артистов, которые в своих постах призвали к миру. Примечательно, что у самого режиссёра появлялся пост в сторис Instagram cо словами: "Нет войне!".

Никита Михалков

Деятель кино в своей программе "Бесогон ТВ" поделился фрагментом видео, на котором Дмитрий Гордон просит помощи у своих российских коллег — у Ксении Собчак и Юрия Дудя.

"Выступайте! Остановите это", — призывал Гордон.

Михалков продолжил список тех, к кому бы мог Гордон обратиться за помощью. В этом списке оказались Екатерина Варнава, Максим Галкин, Настя Ивлеева, Андрей Макаревич, певица Манижа, Татьяна Лазарева, Валерий Меладзе и другие знаменитости. У всех этих людей появлялся пост в социальных сетях с призывом: "Нет войне!".

"У меня вопрос к эти плакальщикам пацифистам, борцам за мир, а что же вы молчали восемь лет, когда на наших глазах предали, причем предали не просто кого-то конкретно, а договорённости государственные, европейские", — укорил "бойцов культурного фронта" режиссёр.

Он обрушился на артистов за их запоздалую реакцию.

"Почему когда на другой день был совершён бесстыдный переворот, путч, почему вы молчали? Вас никого не возмутило это. А дальше, почему молчали, когда убивали снайперы людей на Майдане?... Почему вы не плакали, не рыдали, не возникали, не возмущались, когда это происходило на ваших глазах. Почему вы сейчас заверещали так все?" — вопрошал Никита Сергеевич.

Михалков уверен, что виной всему — возникшая угроза санкций.

"Потому что у вам дети учатся там, потому что там банки, не дай бой что-нибудь перекроют, у вас там дома, квартиры, яхты. Это страшно, и чтобы этого не случилось или, по крайней мере, вас это не затронуло, вы сейчас рыдаете по поводу бедного украинского народа", — нападал кинодеятель на звёзд.

Пост Михалкова в сторис Instagram

Примечательно, что и у самого Никиты Сергеевича ранее в сторис Instagram появился пацифистский пост с тестом: "Нет войне!!! Берегите своих близких".

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