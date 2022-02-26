Медведев не исключил возврат смертной казни в России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев воспринял исключение России из Совета Европы как возможность вернуть в стране смертную казнь.

Дмитрий Медведев нашёл положительный момент в том, что Россию выгнали из Совета Европы.

"Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников", — цитирует слова Медведева "Прайм".

Дмитрий Анатольевич напомнил, что смертную казнь практикуют в США и Китае.

Зампред Совбеза отметил, что Россия отреагирует на арест денег своих граждан и компаний за рубежом арестом средств иностранцев и иностранных компаний.

Медведев объяснил, что ни он, ни члены его семьи не имеют никаких иностранных счетов, равно как и какого-либо имущества за рубежом. Политический деятель уверен, что санкции поспособствуют консолидации власти, управленческих элит и граждан.

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