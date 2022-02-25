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Автор Елена Былкина

Шаляпин осадил паникующих коллег по шоу-бизнесу: Какая война?! У нас нет войны

Общество

Прохор Шаляпин отчитал артистов, которые призывают Россию к миру. Певец назвал такие настроения в среде знаменитостей "воем с шоубизовских болот".

Шаляпин осадил паникующих коллег по шоу-бизнесу: Какая война?! У нас нет войны

Шоумен объяснил, что на наших глазах совершается история. Реакция на эти события, по словам Шаляпина, ясно показывает, кто чего стоит и у кого какие приоритеты.

"Вой с шоубизовских болот чётко обозначил, что обитателям этой территории глубоко наплевать на интересы и безопасность нашей страны и наших граждан, которые их содержат", — написал певец в своём Instagram-аккаунте.

Артист отметил, что происходящее на Украине неправильно называть войной.

"Какая война?! У нас нет войны с Украиной. Проходит специальная военная операция по принуждению к миру нацистского режима, установившегося на Украине", — привёл корректную формулировку певец.

Шаляпин подчеркнул, что попытка урегулировать ситуацию дипломатическими путями не удалась, так как Украина сама ничего не решает. Операция, по словам шоумена, призвана свергнуть антироссийское, антирусское управление.

"Поэтому проводится эта операция. Чётко, уверенно и с большим посылом для западных стран — 1941 года Россия больше не допустит", — выразил своё мнение музыкант.

Ранее Семён Слепаков обратился к Владимиру Путину с просьбой найти какой-то другой выход из чудовищной ситуации. Комик призвал главу РФ взглянуть на происходящее глазами Михаила Жванецкого, Владимира Высоцкого, Юрия Никулина и других уважаемых личностей, которых уже нет в живых.

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«Не молчите!» Российские знаменитости высказались против военных действий на Украине | Новости
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы юрий никулин семён слепаков владимир путин прохор шаляпин михаил жванецкий владимир высоцкий
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