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Автор Елена Былкина

Басков горячо поддержал спецоперацию на Украине: "Руки США и НАТО в крови"

Общество

Николай Басков выступил с пламенной речью в защиту военной операции на Украине. Певец объяснил, почему Россия действует в рамках устава ОНН.

Басков горячо поддержал спецоперацию на Украине: "Руки США и НАТО в крови"

Натуральный блондин российской эстрады уверен, что действия РФ полностью соответствует международному праву в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН.

"Цели объявленной операции: мирная жизнь на Донбассе, дефашизация и демилитаризация Украины, а значит — защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах", — написал певец в своём Instagram-аккаунте.

Золотой голос России назвал всё происходящее на Украине миротворческой операцией, направленной на борьбу с геноцидом. Заявил он также и том, что таким образом предотвращается нападение на Россию.

"Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. И хватит вытирать ноги об Россию", — призвал Басков.

Народный артист РФ заявил, что 30 лет беспринципного обмана России Западом завершены.

"Запад не хочет признавать наши права, а Россия больше никогда не согласится на то, чтобы её мнение игнорировали, чтобы её граждан считали людьми второго сорта", — выразил своё мнение певец.

Басков считает, что пришло время всё назвать своими именами. Он убеждён, что США и их союзники хотят уничтожить Россию.

"Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило в будущем и от кровопролития в России", — высказался артист под картинкой с надписью: "Россия войны не начинает. Россия их заканчивает".

Подписчики Баскова поделись своим мнением на этот счёт.

"А вы пойдёте на передовую заканчивать войну?";

"Коля, что за бред?? У нас по Киеву и других городах *** бомбы на мирных жителей! А ты глаза свои открыть не можешь на это всё!";

"Разочарование в вас!!!";

"Война войной, а концерты в Кремле по расписанию", — писали фолловеры под постом Баскова.

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Спецоперация. День второй: Это не покажут по ТВ
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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