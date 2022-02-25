Эксперты рассказали, пострадают ли россияне от кибервойны Кремля и Anonymous

Специалист в сфере информационной безопасности Александр Власов и председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировали сообщение об объявлении группировкой Anonymous российским властям войны. По мнению экспертов, даже если киберзлоумышленники воплотят угрозы, вероятно, от этих действий не пострадает мирное население.

"Скорее всего, обычных пользователей это мало коснётся. Если атаки будут, если это, конечно, не сказки и не пиар этой группы, то они начнутся на ресурсы госорганов и крупных корпораций, чтобы свалить их информационную систему и сайты", — предупредил Власов, слова которого приводит Москва 24.

Как подчеркнул Клименко в беседе с Телеканалом "360", кибервоенные действия началась уже давно. Корпорации регулярно страдают от атак, ежедневно обновляют ПО, напомнил специалист.

Ранее компьютерные взломщики Anonymous в социальных сетях сообщили о войне против российского правительства из-за его решения провести спецоперацию на Украине. Предположительно, хакеры этой группировки напали на сайт RT.

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