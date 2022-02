Специалист в сфере информационной безопасности Александр Власов и председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировали сообщение об объявлении группировкой Anonymous российским властям войны. По мнению экспертов, даже если киберзлоумышленники воплотят угрозы, вероятно, от этих действий не пострадает мирное население.

Как подчеркнул Клименко в беседе с Телеканалом "360", кибервоенные действия началась уже давно. Корпорации регулярно страдают от атак, ежедневно обновляют ПО, напомнил специалист.

Ранее компьютерные взломщики Anonymous в социальных сетях сообщили о войне против российского правительства из-за его решения провести спецоперацию на Украине. Предположительно, хакеры этой группировки напали на сайт RT.

"AMERICA, WE NEED TO START PREPARING.." Something Big Is Coming (2022)