Хакеры Anonymous: "Мы объявляем войну России"

Группа компьютерных взломщиков Anonymous обнародовала в соцсетях информацию о том, что они объявляют "кибервойну" российским интернет-ресурсам. Кроме того, взломщики сообщили, что причастны к атакам на сайт СМИ RT.

Как ранее сообщали в правительстве России, на сайт Кремля DDoS-атак не было. Однако ресурсы с трудом открывались, также с перебоями работали страницы Госдумы и Совета Федерации.

"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…" — говорится в заявлении хакерской группировки в Twitter.

Опубликовали своё заявление компьютерные взломщики под хештегом #Ukraine. Что конкретно имели в виду представители сообщества, не уточняется, как и то, какие именно российские интернет-ресурсы они намерены "уронить".

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