Якубович объяснил, почему Россия опоздала с признанием ДНР и ЛНР

Россия запоздала с решением о признании Донецкой и Луганской народных республик, потому что всё происходящее очень похоже на 1933 год в Германии. Такое мнение высказал популярный телеведущий Леонид Якубович в интервью на YouTube-канале "Антонимы".

Он заметил, что если рядом находится государство, признавшее фашизм лояльным фактором своей биографии, то с ним надо как-то бороться.

"К этому всё равно шло. Тут ведь, с одной стороны, деньги, с другой стороны политика, с третьей стороны, знаете, <…> один из факторов начала войны — это когда количество оружия превышает определённый предел. Перенасыщенный раствор. В эту секунду конфликт", — высказался шоумен.

По его мнению, договариваться о чём-то можно с людьми, понимающими, что победителей не будет. Но, судя по всему, вся эта орава с той стороны в любую секунду могла развернуть и "бахнуть" по нашей территории — и всё равно война, предположил Якубович.

Признание двух этих республик — это мало. Скорее всего, в результате это будет как Крым — часть территории России, заключил телеведущий.

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