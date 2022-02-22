Россия запоздала с решением о признании Донецкой и Луганской народных республик, потому что всё происходящее очень похоже на 1933 год в Германии. Такое мнение высказал популярный телеведущий Леонид Якубович в интервью на YouTube-канале "Антонимы".
Он заметил, что если рядом находится государство, признавшее фашизм лояльным фактором своей биографии, то с ним надо как-то бороться.
"К этому всё равно шло. Тут ведь, с одной стороны, деньги, с другой стороны политика, с третьей стороны, знаете, <…> один из факторов начала войны — это когда количество оружия превышает определённый предел. Перенасыщенный раствор. В эту секунду конфликт", — высказался шоумен.
По его мнению, договариваться о чём-то можно с людьми, понимающими, что победителей не будет. Но, судя по всему, вся эта орава с той стороны в любую секунду могла развернуть и "бахнуть" по нашей территории — и всё равно война, предположил Якубович.
Признание двух этих республик — это мало. Скорее всего, в результате это будет как Крым — часть территории России, заключил телеведущий.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.