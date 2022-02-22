Сатановский объяснил, почему Китай так отреагировал на признание ЛНР и ДНР

Россия обойдётся без китайских добровольцев, штурмующих в конном строю Киев с шашками наголо и маузерами. Она справится и сама. Такое мнение высказал российский политолог, учёный-востоковед Евгений Сатановский, комментируя реакцию КНР на признание Москвой независимости ЛДНР изданию "Свободная пресса".

Эксперт считает, что ситуация сложилась стандартная, и таким образом Китай даёт свободу России. То есть она может делать всё, что хочет, а Китай, если потребуется, оставляет такое право и за собой в ситуации с Тайванем, пояснил аналитик.

Он заметил, что Китай именно так и поступает всегда. Например, в ситуации с Ираком он занял формально нейтральную позицию.

В случае с Украиной китайцы развязывают руки России, говоря, что не будут выступать против ни по какому поводу с ней связанному. И это уже более чем достаточная поддержка, заключил политолог.

Ранее Евгений Сатановский объяснил, почему совершенно не волнуется по поводу ситуации с Украиной и возможным началом войны в Донбассе.

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