Россия обойдётся без китайских добровольцев, штурмующих в конном строю Киев с шашками наголо и маузерами. Она справится и сама. Такое мнение высказал российский политолог, учёный-востоковед Евгений Сатановский, комментируя реакцию КНР на признание Москвой независимости ЛДНР изданию "Свободная пресса".
Эксперт считает, что ситуация сложилась стандартная, и таким образом Китай даёт свободу России. То есть она может делать всё, что хочет, а Китай, если потребуется, оставляет такое право и за собой в ситуации с Тайванем, пояснил аналитик.
Он заметил, что Китай именно так и поступает всегда. Например, в ситуации с Ираком он занял формально нейтральную позицию.
В случае с Украиной китайцы развязывают руки России, говоря, что не будут выступать против ни по какому поводу с ней связанному. И это уже более чем достаточная поддержка, заключил политолог.
Ранее Евгений Сатановский объяснил, почему совершенно не волнуется по поводу ситуации с Украиной и возможным началом войны в Донбассе.
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Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.