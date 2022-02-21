В Сети распространяют карты бомбоубежищ Москвы и Петербурга

На фоне обострённой ситуации на границе с Украиной по Telegram-каналам и в социальных сетях активно публикуется "карта бомбоубежищ в Москве и Санкт-Петербурге".

"Адрес ближайшего защитного сооружения лучше знать заранее", — подписывают карты распространители.

Посольство США призывает своих граждан не посещать Россию из-за угрозы терактов.

Истерия вокруг бомбоубежищ возникает, как только в РФ проникают тревожные слухи о военных конфликтах. Карты укрытий позиционируются, как новые, однако сведения, распространяемые через Сеть, далеки от совершенства.

Население предупреждают, что невозможно знать, в каком состоянии находятся эти объекты и являются ли они действующими. Реальное расположение бомбоубежищ держится в секрете.

"Самая главная проблема истории со столичными бомбоубежищами кроется в том, что их список является секретным. Потому что это — стратегические объекты. Эксперты считают, что их от пяти до семи тысяч. СМИ ранее сообщали, что больше всего убежищ и укрытий в центральных районах Москвы. На окраинах столицы их меньше. Но даже не все столичные чиновники знают, где конкретно расположены эти объекты", — сообщает издание "Собеседник".

По информации МЧС, адрес ближайшего защитного сооружения житель Москвы может спросить "в своем районном учебно-консультационном пункте". Адреса и телефоны таких пунктов опубликованы на сайте правительства Москвы.

Бомбоубежища традиционно размещают в подвалах или на первых и цокольных этажах в жилых зданиях и производственных сооружениях. Узнать их можно по торчащему "оголовку" с решёткой-жалюзи, необходимой для вентиляции воздуха.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен