Политолог Марков: "Все-таки удалось им затравить Валиеву!"

Международные чиновники, связанные с ними спортивные бизнесмены и лживые журналисты превратили Олимпийские игры в позор на весь мир. Так прокомментировал происходящее на Олимпиаде в Пекине политолог Сергей Марков.

Уже неделю на глазах всего мира идет беспрецедентная травля Камилы Валиевой, заметил эксперт. И только потому, что она из России и потому, что она очевидно лучшая сейчас спортсменка в фигурном катании.

По мнению аналитика, всем ясно, что Валиева не принимает никаких допингов и её травят еще и за это тоже.

В то же время две трети спортсменов из олимпийской сборной США открыто принимают "лекарства" под видом терапевтических исключений. Сборная Норвегии много лет делает вид, что почти все их олимпийские чемпионы астматики и поэтому вынуждены принимать "лекарства", напомнил Марков.

О произошедшем в Пекине политолог высказался очень эмоционально. Он заклеймил позором организаторов травли российской спортсменки и выразил поддержку Камиле.

"Валиеву затравили бесконечными заседаниями и допросами. В результате она заняла только 4-е место и осталась без медали, потому что отказалась от сложных элементов. Организаторы и участники травли России теперь, наверное, ликуют, что смогли затравить девушку 15 лет. Какой позор! Олимпийские игры умирают. А Камила Валиева настоящий герой. Это видят все. Миллионы болельщиков в России ждут Камилу домой как настоящего героя", — написал эксперт в своём Telegram-канале.