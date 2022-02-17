Геннадий Карпоносов предложил отлить золотую медаль для Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева заняла только четвёртое место на Олимпиаде, допустив несколько ошибок в произвольной программе. Но могло ли это быть её внутренним решением "сдать игру", поскольку иначе не было бы награждения и трансляции того, как наши спортсменки взошли на пьедестал.

Возможно, это был такой тактический ход, чтобы показать всему миру, что российские фигуристки лучшие? На эти вопросы дал однозначный ответ советский фигурист, чемпион в танцах на льду 1980 года, тренер Геннадий Карпоносов в эфире ток-шоу на канале "Россия 1".

"Нет, никогда спортсмен не пойдёт на то, чтобы сдать Олимпиаду. Никогда", — заявил он.

По его словам, эти три девочки — Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова — это просто наивысшая лига. Именно три вместе, а не по отдельности, подчеркнул чемпион игр в Лэйк-Плэсиде.

"Что касается Камилы Валиевой, я бы хотел предложить отлить ей золотую медаль и вручить ей здесь от наших болельщиков", — высказался Карпоносов.

Студия выразила своё одобрение дружными аплодисментами.

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