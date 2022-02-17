Комментатор Черданцев призвал судить всех, кто сломал Камилу Валиеву

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Георгий Черданцев не смог сдержать эмоций после неудачного проката произвольной программы российской фигуристки Камилы Валиевой, после которой она оказалась на 5 строке, хотя после проката короткой занимала текущее первое место. По итогу обеих программ Валиева заняла 4 место на Олимпиаде в Пекине среди женщин-одиночниц.

"Всех, кто довел эту девочку до такого состояния, найти и судить. А лучше — высечь прилюдно на Красной площади. Подонки", — написал Черданцев, которого цитирует Sports.ru.

Золото Олимпийских игр получила россиянка Анна Щербакова, подтвердившая свой титул чемпионки мира и очаровавшая всех своим великолепным, чистым прокатом произвольной программы. Серебряная медаль также у российской фигуристки Александры Трусовой, исполнившей в своей программе пять четверных прыжков, чего до неё никто никогда не делал.

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