Комментатор телеканала "Матч ТВ" Георгий Черданцев не смог сдержать эмоций после неудачного проката произвольной программы российской фигуристки Камилы Валиевой, после которой она оказалась на 5 строке, хотя после проката короткой занимала текущее первое место. По итогу обеих программ Валиева заняла 4 место на Олимпиаде в Пекине среди женщин-одиночниц.
"Всех, кто довел эту девочку до такого состояния, найти и судить. А лучше — высечь прилюдно на Красной площади. Подонки", — написал Черданцев, которого цитирует Sports.ru.
Золото Олимпийских игр получила россиянка Анна Щербакова, подтвердившая свой титул чемпионки мира и очаровавшая всех своим великолепным, чистым прокатом произвольной программы. Серебряная медаль также у российской фигуристки Александры Трусовой, исполнившей в своей программе пять четверных прыжков, чего до неё никто никогда не делал.
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