Собчак о военной истерии Запада: "Уровень чуши и м*** вокруг 16-го числа"

Ксения Собчак считает, что нагнетание военных слухов о нападении РФ на Украину стало лучшей пиар-кампании для России. Владимир Путин, по мнению, журналистки выглядел в этой ситуации адекватно.

Собчак призналась, что старательно избегала темы военной угрозы, чтобы не усугублять всеобщую истерию. Теперь же звезда ТВ и интернета решила высказаться на больную тему.

"Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена ("Война точно 16-го"), Зеленского ("Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки!"), Путин выглядел зрелым, адекватным политиком", — написала Ксения Анатольевна в своём Instagram-аккаунте.

Журналистка уверена, что это вся ситуация выставила Россию в лучшем свете.

"Уровень чуши и м*** вокруг 16-го числа был таков, что лучшей пиар-кампании России и не придумаешь", — отметила Собчак.

Телеведущая раскритиковала западные СМИ за публикацию фейков. Ксения подозревает, что кто-то хорошо нажился на слухах о "проблемах с безопасностью".

"А в это время те, кто скупили упавшие на слухах о войне акции Яндекс и Сбера уже заработали миллиарды", — написала Собчак.

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