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Автор Екатерина Широкова

В России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов

Общество

Закон, который предусматривает пожизненное заключение под стражу педофилов-рецидивистов, вступил в силу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов

Володин уточнил, что коснётся он не только тех, кто неоднократно был судим за действия сексуального характера, но и тех, кто совершил преступление против нескольких детей.

"Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей", — написал Володин в своём Telegram-канале.

При этом политик уточнил, что в законе остаётся много "пробелов" и привёл пример излишне мягкого наказания для педофила.

"На днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет", — резюмировал Володин.

Спикер Госдумы сообщил, что работа в данном контексте продолжится.

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Почему жертва педофила никогда не забудет про акт насилия?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Темы вячеслав володин
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