Закон, который предусматривает пожизненное заключение под стражу педофилов-рецидивистов, вступил в силу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин уточнил, что коснётся он не только тех, кто неоднократно был судим за действия сексуального характера, но и тех, кто совершил преступление против нескольких детей.
"Наказание будет грозить тем, кто был судим за насильственные действия в отношении несовершеннолетних или совершил их против двух и более детей", — написал Володин в своём Telegram-канале.
При этом политик уточнил, что в законе остаётся много "пробелов" и привёл пример излишне мягкого наказания для педофила.
"На днях педофил, который неоднократно насиловал 13-летнюю девочку, получил всего 3,5 года колонии общего режима. Разве это справедливо? В то время как по части 3 статьи 134 УК РФ предполагается лишение свободы на срок до десяти лет", — резюмировал Володин.
Спикер Госдумы сообщил, что работа в данном контексте продолжится.
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