Без исключений: максимально жёстко надо наказывать всех педофилов

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает пожизненный срок для педофилов-рецидивистов.

Согласно закону, который был разработан "Единой Россией", за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних установлено максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Пожизненный срок предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за такие преступления в отношении двух и более детей, а также в случае, если они связаны с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее пожизненное заключение могли назначать только за изнасилование детей младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления. Подписанный президентом закон повышает до 18 лет возраст жертв, посягательство на которых может повлечь пожизненное заключение.

Информация о преступлениях педофилов всегда вызывает огромный резонанс. Один из авторов законопроекта первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак отмечал, что в 2021 году число изнасилований несовершеннолетних в России выросло на восемь процентов. Это почти в два раза больше, чем в 2012 году. Более половины таких преступлений были совершены в отношении подростков от 14 до 18 лет.

А вице-спикер Госдумы Ирина Яровая говорила о крайне негативном явлении — количество преступлений сексуального характера в отношении детей не уменьшается.

Нет никаких сомнений, за такие преступления карать необходимо максимально жёстко. Причём вполне может быть, что стоит рассмотреть возможность такого наказания не только для рецидивистов, но и вообще для всех педофилов.

Здесь вспоминается одно из самых резонансных дел последних лет. В конце декабря прошлого года суда в Карелии приговорил к 15 годам колонии главу карельского отделения отделения правозащитного центра "Мемориал"* Юрия Дмитриева.

Дело на него завели в конце 2016 года после обнаружения в его доме ржавых частей оружия и снимков приемной дочери, которой на фото было три, пять и шесть лет.

В апреле 2018 Дмитриева оправдали, но позднее решение отменили и приговорили историка к 3,5 годам колонии. 29 сентября 2020 года ему увеличили срок заключения с 3,5 до 13 лет. А в декабре суд признал его виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия — и по совокупности совершённых преступлений приговорил к вышеназванному сроку.

И если депутаты говорят о росте подобных преступлений, то, может быть, помимо всего прочего стоит ещё раз пересмотреть подобные дела — на предмет ужесточения наказания? Речь ведь идёт о людях, которые калечат детей… Оправдания и прощения этому быть не может.

* Признан в РФ НКО-иноагентом