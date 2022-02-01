EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Без исключений: максимально жёстко надо наказывать всех педофилов

Общество

В конце января президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает пожизненный срок для педофилов-рецидивистов.

Без исключений: максимально жёстко надо наказывать всех педофилов

Согласно закону, который был разработан "Единой Россией", за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних установлено максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Пожизненный срок предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за такие преступления в отношении двух и более детей, а также в случае, если они связаны с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Ранее пожизненное заключение могли назначать только за изнасилование детей младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные преступления. Подписанный президентом закон повышает до 18 лет возраст жертв, посягательство на которых может повлечь пожизненное заключение.

Информация о преступлениях педофилов всегда вызывает огромный резонанс. Один из авторов законопроекта первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак отмечал, что в 2021 году число изнасилований несовершеннолетних в России выросло на восемь процентов. Это почти в два раза больше, чем в 2012 году. Более половины таких преступлений были совершены в отношении подростков от 14 до 18 лет.

А вице-спикер Госдумы Ирина Яровая говорила о крайне негативном явлении — количество преступлений сексуального характера в отношении детей не уменьшается.

Нет никаких сомнений, за такие преступления карать необходимо максимально жёстко. Причём вполне может быть, что стоит рассмотреть возможность такого наказания не только для рецидивистов, но и вообще для всех педофилов.

Здесь вспоминается одно из самых резонансных дел последних лет. В конце декабря прошлого года суда в Карелии приговорил к 15 годам колонии главу карельского отделения отделения правозащитного центра "Мемориал"* Юрия Дмитриева.

Дело на него завели в конце 2016 года после обнаружения в его доме ржавых частей оружия и снимков приемной дочери, которой на фото было три, пять и шесть лет.

В апреле 2018 Дмитриева оправдали, но позднее решение отменили и приговорили историка к 3,5 годам колонии. 29 сентября 2020 года ему увеличили срок заключения с 3,5 до 13 лет. А в декабре суд признал его виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия — и по совокупности совершённых преступлений приговорил к вышеназванному сроку.

И если депутаты говорят о росте подобных преступлений, то, может быть, помимо всего прочего стоит ещё раз пересмотреть подобные дела — на предмет ужесточения наказания? Речь ведь идёт о людях, которые калечат детей… Оправдания и прощения этому быть не может.

* Признан в РФ НКО-иноагентом

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Наталия Красовская
Темы закон
Новости
Минтруд призвал работодателей перевести на удалёнку максимум сотрудников
Госсекретарь Союзного государства озвучил лучший ответ на санкции Запада
Киев решил представить в СБ ООН факты невыполнения РФ Минских соглашений
Глава Минобороны Украины: ждём "интересных подарков" от Польши
Главы МИД Германии и Франции посетят Украину и Донбасс
Депутат Никонов: Лондону стоит подумать об огромных активах BP в России
Суд принял сторону Собчак в споре с юристом Троицкой
Внешний вид Леры Кудрявцевой напугал Лазарева: "Лерка, фильтр слетел?"
Беглов признался Лукашенко в тяжёлой ситуации с уборкой снега в городе
На Украине отменят обязательный военный призыв с 2024 года
Последние материалы
Депутат Никонов: Лондону стоит подумать об огромных активах BP в России
Суд принял сторону Собчак в споре с юристом Троицкой
Внешний вид Леры Кудрявцевой напугал Лазарева: "Лерка, фильтр слетел?"
Беглов признался Лукашенко в тяжёлой ситуации с уборкой снега в городе
На Украине отменят обязательный военный призыв с 2024 года
На Украине заявили о начале импорта газа из Венгрии
Политик Витренко объяснила, откуда у Киева миллиарды на 20 новых бригад ВСУ
Помимо России есть и другие страны, готовые помочь Донбассу, заявили в ДНР
Губернатор Петербурга Беглов решил "развеяться" в Минске
Андрей Малахов сцепился с Владом Лисовцом из-за шубы
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Мир. Новости мира
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников