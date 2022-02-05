Голикова объяснила, почему в России снизился коллективный иммунитет к COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о причинах снижения коллективного иммунитета к коронавирусу в России, сообщает РИА Новости.

Так, за последнюю неделю в стране уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился с 64,4 процента до 64,1 процента. По Москве этот показатель уменьшился на 1,6 пункта.

По словам Голиковой, эта тенденция связана с утратой антител у первично привитых и переболевших более полугода назад россиянами.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила об отмене обязательной самоизоляции для людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом. По её словам, эта мера в условиях превалирования штамма "омикрон" "теряет смысл" из-за свойств этого коронавирусного варианта, прежде всего, очень быстрой передачи и большого количества бессимптомных носителей.

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