Врач-иммунолог Владимир Болибок прокомментировал Pravda. Ru заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о снижении коллективного иммунитета к коронавирусу с 64,4% до 64,1% в России.

"Сейчас на рост заболеваемости влияет распространение нового омикрон-штамма , а не коллективный иммунитет. У "омикрона" есть свойство ускользания или избегания иммунитета, то есть на него не действует иммунитет, полученный от других заболеваний или от прививок, которые были достаточно давно", — заявил Болибок.

По словам врача, коллективный иммунитет не защищает от омикрон-штамма COVID-19.

"Коллективный иммунитет у нас сейчас перед "омикроном" обнулён. Вышла статья на ресурсах, которые публикуют препринты, об отсутствии перекрёстного иммунитета. То есть люди, которые переболеют омикроном, будут так же и другими штаммами болеть", — пояснил собеседник издания.

Болибок отметил, что заражение омикрон-штаммом коронавируса не способствует формированию коллективного иммунитета.

"Это полностью опровергает тезис о том, что омикрон — природная вакцина, и что сейчас все этим штаммом переболеют, выработают иммунитет и больше болеть не будут. Оказывается, что никакого перекрестного иммунитета нет ни на "дельту", ни на "уханьский" штаммы", — сообщил эксперт.

Болибок считает, что новая волна пандемии, вызванная "омикроном", не будет последней, и стоит ожидать следующие волны.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России за неделю снизился с 64,4% до 64,1%.

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