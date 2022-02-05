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Автор Валентина Севрюгина

И.о. гендиректора одного из предприятий Минэнерго арестован за мошенничество

Общество

Столичный суд арестовал исполняющего обязанности генерального директора подведомственного Минэнерго предприятия по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказали в МВД России. 

Известно, что обвиняемый в течение трёх лет представлял в компанию, которая занимается оценкой стоимости автомобилей, подложные ведомости о необходимости ремонта более 185 автомобилей из 24 субъектов страны.

Так, стоимость имущества была снижена на 90% от рыночной, что позволяло не согласовывать сделки с Минэнерго. При реализации транспорта руководитель предприятия присваивал часть денег от покупателей себе. 

Ранее стало известно, что в Минэнерго Украины накопилась масса претензий к России. Об этом заявил замминистра Максим Немчинов.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Наталия Красовская
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