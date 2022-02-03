Путин: в России никаких локдаунов не намечается

Российский лидер Владимир Путин сказал, что в стране не планируют вводить локдаун. Об этом президент сказал на встрече с членами "Деловой России".

"Ну, в общем, общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Так что, тем более уж никаких локдаунов не намечается", — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее медики из США, Великобритании и ЮАР назвали самые ранние симптомы штамма "омикрон". Так, по результатам исследования стало понятно, что к первым признакам заболевания новым штаммом можно отнести першение в горле и боль в пояснице.

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