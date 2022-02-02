Express: медики назвали первые симптомы "омикрона"

Медики из США, Великобритании и ЮАР назвали самые ранние симптомы штамма "омикрон", сообщает газета Express.

Так, по результатам исследования стало понятно, что к первым признакам заболевания новым штаммом можно отнести першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле. Специалисты полагают, что эти симптомы могут возникнуть уже через два дня после контакта с заболевшим.

При этом врачи предупреждают, что признаки COVID-19 возникают и позже — между заражением и проявлением симптомов проходит до 14 дней.

Ранее директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что ситуация с пандемией COVID-19 в ближайшее время улучшится.

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