EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Express: парацетамол может обострить болезнь печени и вызвать аллергию
Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом
Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"
Вирусолог Аграновский оценил вывод учёных США о бесполезности локдаунов
Британцы поддержали Путина в вопросе нерасширения НАТО на восток
Астролог раскрыл, что нужно успеть сделать до конца суток 22 февраля
Пентагон заявил о возможной отправке сил на Украину
Автор Валентина Севрюгина

Express: медики назвали первые симптомы "омикрона"

Мир

Медики из США, Великобритании и ЮАР назвали самые ранние симптомы штамма "омикрон", сообщает газета Express.

Так, по результатам исследования стало понятно, что к первым признакам заболевания новым штаммом можно отнести першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле. Специалисты полагают, что эти симптомы могут возникнуть уже через два дня после контакта с заболевшим.

При этом врачи предупреждают, что признаки COVID-19 возникают и позже — между заражением и проявлением симптомов проходит до 14 дней.

Ранее директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что ситуация с пандемией COVID-19 в ближайшее время улучшится. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Радоваться нечему»: Вирусолог дал актуальную информацию по омикрону
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
covid-19 коронавирус штамм омикрон
Последние материалы
В Эстонии намекнули на территориальные претензии к России?
Военный эксперт Кнутов прокомментировал публикацию в Pais с ответом США и НАТО
Политологи увидели афганский след в истории с нападением на Украину
Express: парацетамол может обострить болезнь печени и вызвать аллергию
Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом
Мясников объяснил, как нельзя лечить "омикрон": "Ни в коем случае!"
Вирусолог Аграновский оценил вывод учёных США о бесполезности локдаунов
Британцы поддержали Путина в вопросе нерасширения НАТО на восток
Астролог раскрыл, что нужно успеть сделать до конца суток 22 февраля
Пентагон заявил о возможной отправке сил на Украину
Популярное
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности

США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.

WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Мир. Новости мира
Премьер Великобритании оконфузился на встрече с президентом Украины
Шоу-бизнес
Коллеги Куравлёва проигнорировали церемонию прощания с артистом
Здоровье
Медики выявили категорию людей, которым грозит "тяжёлый омикрон"
Любовь Степушова Индия и Китай не станут выполнять санкции США против Белоруссии Любовь Степушова Юрий Носовский Территориальная оборона "Незалежной" — это путь к махновщине XXI века Юрий Носовский Усам Оздемиров Вторжения не будет — на горе англосаксам Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
В Канаде объяснили, как Путин "устроил" протесты дальнобойщиков
Общество
Запашный высказался об инциденте с ребёнком в вольере у медведя
Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий
Южная Америка
Почему Бразилия стала важным игроком украинских событий
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников