В России признали террористическим движение "Колумбайн"*

Российский Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и признал движение "Колумбайн"* террористическим. Его члены могут получить пожизненное заключение в тюрьме.

Правоохранители рассматривали иск в закрытом режиме. Известно только решение суда, остальные данные не оглашали.

"За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы", — заявили представители Генпрокуратуры, слова которых цитирует ТАСС.

О явлении "колумбайн" мировая общественность узнала в 1999 году, когда в Америке два школьника Эрик Харрис и Дилан Клиболд убили 13 человек, ранили 23. В Интернете появились группы об этом событии, в которых прославляли стрелков и восхищались их поступком. Подобные сообщества о скулшутинге создавали и в России.

Ранее Pravda.Ru писала, почему молодые люди решались на массовое убийство в учебных заведениях. По мнению некоторых специалистов, подростки не могли отличить реальность от игры.

* запрещённая в России террористическая организация

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