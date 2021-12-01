Колумбайнеры: смерть — это игра!

В последнее время инцидентов, когда так называемые "школьные стрелки" нападают на учебные заведения и убивают учеников и педагогов, становится всё больше, в том числе в России. Это очень похоже на некий культ. А возможно, так и есть.

Кровавые хроники

Один из первых подобных инцидентов был зафиксирован 11 сентября 1909 года в Гравете, американский штат Арканзас. Школьник старших классов по имени Джон Бутрам сказал своим одноклассникам, что занятия отменены и можно идти домой. Однако преподаватель К. Келли заявил, что учебный день не закончился и все должны оставаться на местах. Тогда Бутрам кинулся на него с ножом. Но учитель оказался тоже не промах и выстрелил в ученика…

Только с 1900 по 1940 год в школах США было зарегистрировано 53 инцидента с использованием огнестрельного оружия. В результате стрельбы в школьных стенах погибло около 40 человек.

Тем не менее само выражение "школьный стрелок" появилось только после трагедии, случившейся в апреле 1999 года в американской школе "Колумбайн" недалеко от Липтона (штат Колорадо). Два школьника старших классов, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, убили 13 своих одноклассников и после этого покончили с собой.

В августе 2006 года 19-летний Альваро Кастилло надел чёрный плащ, точно такой же, в какие были одеты во время убийства Харрис и Клиболд, и начал расстреливать людей на стоянке своей бывшей школы в Хиллсборо. В ноябре того же года 18-летний житель небольшого немецкого городка Себастьян Боссе явился в местную школу с винтовкой и самодельными бомбами. Он ранил 37 человек, а потом пустил пулю себе в голову.

И это лишь несколько примеров. На самом деле подобных случаев было гораздо больше. И, разумеется, не только в США.

Записки "Майка Клиболда"

Стрельба в Москве

5 сентября 2017 года 15-летний девятиклассник Михаил Пивнев, сын крупного предпринимателя из подмосковной Ивантеевки, пришёл в местную школу № 1, вооружённый петардами, пневматическим оружием и тесаком.

Ворвавшись в кабинет информатики, он подошёл к учительнице Людмиле Калмыковой и ударил её тесаком по голове. Женщина упала на пол, а подросток со словами "Я пришёл сюда, чтобы сдохнуть", и "Я ждал этого три года" несколько раз выстрелил ей в лицо и в потолок.

Трое находившихся в классе школьников, опасаясь расправы со стороны Пивнева, попрыгали в окна. В результате падения со второго этажа они получили травмы различной степени тяжести. К счастью, никто не погиб. Учительницу тоже удалось спасти, а Пивнев попытался совершить суицид, но был задержан.

Впоследствии выяснилось, что в соцсетях "ивантеевский стрелок" пользовался ником Майк Клиболд, а на своей страничке "ВКонтакте" упоминал школу "Колумбайн" и жалел, что его там не было во время расстрела. Причиной преступления стал, по-видимому, конфликт с учительницей и несколькими травившими Пивнева одноклассниками. Кстати, несколько соучеников Михаила были в курсе его планов и даже сообщили о них школьному руководству, но их слова не были восприняты всерьёз.

Суд признал Михаила Пивнева виновным в покушении на убийство двух и более лиц и хулиганстве, и приговорил к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, а также возмещению материального ущерба пострадавшим.

"Керченский стрелок"

Один из самых известных эпизодов "школьной стрельбы" в России произошёл 17 октября 2018 года.

18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков явился в учебное заведение с охотничьим ружьем 12-го калибра и открыл огонь. Также, по версии следствия, он заложил в столовой колледжа взрывное устройство. В результате погиб 21 человек из числа учащихся и персонала. Ещё 67 человек получили травмы и ранения. Затем Росляков отправился в библиотеку и там выстрелил из ружья себе в голову.

Культ "Колумбайна"

Психологи считают, что в каждом случае существовали некие обстоятельства, послужившие своего рода "спусковым крючком" трагедии. Так, у "ивантеевского стрелка" Михаила Пивнева были очень строгие родители, следившие буквально за каждым его шагом. "Керченский стрелок" Владислав Росляков, по некоторым данным, состоял в некоем сетевом экстремистском сообществе, возможно, толкавшем участников на акты насилия. При этом оба активно интересовались расстрелом 1999 года в американской школе "Колумбайн".

Но почему подростки вообще идут на массовое убийство? По мнению тех же психологов, некоторые современные тинэйджеры просто не видят разницы между компьютерной игрой и реальной жизнью. Им кажется, что убийство тех, кого они по каким-то причинам ненавидят — это та же игра и это не по-настоящему. Вернее, окружающий мир не настоящий… Может, конечно, мы и впрямь живём в Матрице, но ведь страдания-то в любом случае реальны!

Кстати, российские власти обратили внимание на расплодившиеся в Сети русскоязычные "колумбайн-сообщества", культивирующие пресловутые события 1999 года в школе "Колумбайн", и предприняли меры для их ликвидации.

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