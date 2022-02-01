Запашному понравилась позиция Германии по отношению к Украине

Эдгард Запашный объяснил, будет ли война между Украиной и Россией.

Знаменитый дрессировщик поделился видео, на котором англоязычный комик комментирует напряжённую ситуацию на Украине. Юморист пошутил что ничто так не успокаивает людей как слова: "Не паникуйте!". Именно эту фразу, по словам комика, постоянно повторяет Владимир Зеленский.

Иностранный телеведущий рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Владимира Путина, что Франции придётся вмешаться, если Россия вторгнется на Украину.

"Не, серьёзно. Ты что звонишь?" — изобразил реакцию лидера РФ юморист.

Укротитель тигров перечислил подарки Украине от стран Запада.

"Американцы передали украинцам ПТУРы (противотанковая управляемая ракета), англичане передали украинцам ПТУРы, турки передали БАЙРАКТАРы (боевой летательный аппарат, управляемый с земли) и только немцы передали украинцам мобильный госпиталь. К немцам стоит прислушаться", — поделился своим мнением Запашный.

Цирковой деятель успокоил подписчиков, уверив, что опасаться развязывания войны не стоит.

"П.С. я не верю что война между Украиной и Россией будет. Все эти разговоры ради решения политических и экономических проблем. Почему я в этом уверен? Да лишь потому, что любая страна которая объявит войну России, будет уничтожена!" — написал дрессировщик в своём Instagram-акааунте.

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