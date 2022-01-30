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Автор Николай Ткаченко

Садальский назвал качество Куравлёва, за которое его так любили зрители

Общество

Талантливый актёр Леонид Куравлёв, сыгравший более чем в 250 фильмах, скончался на 86-м году жизни в Москве. Одним из первых откликнулся на печальную весть его коллега Станислав Садальский, который снимался вместе с Куравлёвым, как минимум в пяти картинах. Об этом он написал в своём Instagram.

Садальский назвал качество Куравлёва, за которое его так любили зрители

Артист вспомнил слова Куравлёва, которые он говорил про свои роли: "Вообще я сыграл трёх воров — Жорж Милославский, Шура Балаганов в "Золотом телёнке" Швейцера и Копчёный в фильме "Место встречи изменить нельзя". Три вора — и всех их любит зритель, я не понимаю почему…".

"А я понимаю! — заметил Садальский. — Потому что его талант был очень добрый, каждого своего героя, даже отрицательного, он наделяет этим светом. Люди верят и тянутся к нему…".

По словам Станислава, Куравлёв был очень непубличным человеком, как говорят сейчас, — небогемным. Он всегда был таким — нигде не светился, не мелькал, не "играл" лицом. Интервью давал крайне редко, в глянце вообще старался не появляться, добавил Садальский.

Он напомнил, что в какой-то давней программе Леонид Вячеславович как-то высказал мысль, что есть такая высшая степень актёрской одаренности, за которую всегда расплачиваешься одиночеством.

"Не помню сейчас, кому он тогда адресовал эти слова, кажется Шукшину, с которым очень дружил, но они точно подходят ему самому. <…> Все его герои очень разные, но объединяет их одно — уникальный талант, без которого наш кинематограф поблёк бы", — заключил Станислав Садальский.

Ранее россияне выразили глубокие соболезнования в связи с кончиной всенародно любимого актёра.

 

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Темы россия станислав садальский
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