Сегодня не стало народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва. Он скончался на 86-м году жизни. Ранее актер лечился от воспаления легких в Коммунарке, а затем родные перевезли его в другое медицинское учреждение для реабилитации. Печальную новость РИА Новости сообщил сын актера.

Россиян до глубины души потрясла весть о смерти любимого артиста. В комментариях к статье они выразили глубокие соболезнования и отдали дань памяти Леониду Вячеславовичу. Многие вспомнили его незабываемые роли в кино и заметили, что он, пожалуй, ушел последним из знаменитых актёров советского прошлого. Вот что писали россияне.

"Уходят кумиры, уходят! Бессмертный Шура ушёл пилить с Паниковским золотую гирю на ночном пляже Черноморска… Мир их праху и вечная память", — Евгений Халипа.

"Куравлёв ушёл… Но Афоня остался", — Евгений Кириллов.

"Советский актёр. Увы, ни об одном российском актёре не будут так сожалеть как о плеяде советских. Всё потому что они снимались в морально высоких фильмах, а не в фильмах однодневках для разворовывания денег на безвозвратной основе", - Александр Косых.

"Поистине народный и всеми любимый был актёр, царствие небесное. АПЛОДИСМЕНТЫ!!!" — Виктор К.

"Невосполнимая утрата. Один из немногих любимых актёров", — Ника Надеждина.

"Был старенький, но бодренький. Жаль, уходит в историю эпоха гениальных артистов. Светлая память…", — Просто Лось.

"Какие хорошие люди уходят, а с ними уходит целая эпоха Советской актёрской школы" — Михаил Нилов.

"Вот и закончил земную жизнь Такой парень… Прощай, и оставайся в памяти нашего и последующих поколений соотечественников", — V. p. neznamov.

"Вечная память ему осталась в прекрасных образах, созданных им в многочисленных фильмах. Уходит эпоха, актёров уровня Куравлёва осталось единицы, остаются пшики", — Мила Смел.

"Уходит легендарная плеяда!!! На смену приходит бездарность. Спите спокойно, Леонид Вячеславович, мы будем помнить Вас, память о Вас навечно сохранится в наших сердцах…", — Александр Долгов.

"Когда вкладываешь душу в свою работу, она, как и душа, становится бессмертной. Советские фильмы с Леонидом Вячеславовичем — бессмертная классика", — Vitalyi L.

"Слёзы сами собой льются. Царство небесное! Он все равно остался с нами!!!" — Ирина Фролова.

"Самое главное, что когда мы смотрим фильмы с нашими любимыми актёрами, мы забываем, что их нет уже, а как будто они живы, и они всегда будут живы в фильмах и сердцах наших", — Richer Cover.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).