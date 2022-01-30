Синоптики спрогнозировали аномальное потепление в России

Уже с понедельника в Россию придёт аномальное потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в европейской части страны температура повысится сразу на 4-12 градусов.

Что же касается азиатской части России, то там тоже заметно потеплеет.

"Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные. На азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 градусов, а на европейской территории страны — на 4-7 градусов выше нормы", — пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Но и это ещё не предел. По сообщению научного сотрудника ведомства, с 3 февраля столбики термометров поднимутся ещё на несколько "делений". Так, на востоке европейской части страны аномальная температура достигнет отметки 8-12 градусов, а на азиатской — до 16 градусов.

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