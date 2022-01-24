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Автор Петр Ермилин

Учёные назвали растение, которое может спасти человечество от голода

Эврика

Исследователи из Великобритании и Эфиопии установили, что растение энсета, известное как "ложный банан", может спасти человечество от голода в случае непредвиденной катастрофы. Об этом сообщает BBC.

Учёные назвали растение, которое может спасти человечество от голода

Это растение распространено на территории Эфиопии и является там основным продуктом питания. Плоды несъедобны, но стебли и корни можно использовать для приготовления каши и хлеба. По словам исследователей, энсета может прокормить более 100 миллионов человек и повысить продовольственную безопасность некоторых регионов в условиях глобального потепления

Доктор наук Джеймс Боррелл из Королевских ботанических садов Кью рассказал о некоторых свойствах растения. Это дерево можно посадить в любое время года, оно является многолетним и может обеспечивать людей едой круглый год на протяжении долгого времени.

По прогнозам, изменение климата серьёзно повлияет на урожайность и распределение основных продовольственных культур по всей Африке и за её пределами.

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Это касается всех. Будет ли голод в 2021 году?
Автор: Петр Ермилин, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы глобальное потепление
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