К Путину обратились с просьбой учредить День памяти о геноциде советского народа

Организация бывших несовершеннолетних узников фашизма Подмосковья направила обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросила учредить День памяти о геноциде советского народа в годы ВОВ. Письмо оказалось в распоряжении Общественной Службы Новостей.

В обращении говорится, что 27 января отмечается годовщина освобождения Красной Армией лагеря "Освенцим". Организация просит президента России сохранить память о трагедии мирного населения СССР и внести изменения в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".

"Уважаемый Владимир Владимирович, памятный день геноцида советского народа не был своевременно учреждён ранее, но мы как свидетели всех злодеяний оккупантов чтим память невинно замученных наших дедов, родителей, братьев, детей и считаем, что именно сейчас это время настало. Это важно для всех граждан нашей страны", — говорится в письме.