В России началась "Неделя памяти" жертв Холокоста

В России началась "Неделя памяти", которая приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста. Она пройдёт с 17 января по 4 февраля, сообщает РИА Новости.

Напомним, что "Неделя памяти" проходит ежегодно — этом году она пройдёт в восьмой раз. Уточняется, что в течение этой недели будут организованы мемориальные и образовательные мероприятия. Всё это приурочено к 27 января — к Международному дню памяти жертв Холокоста. Именно в этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Освенцим.

Напомним, что инициатива проведения такой недели принадлежит Российскому еврейскому конгрессу при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".

Ранее выжившие в Холокосте опубликовали открытое письмо, где провели "резкие параллели между ограничениями в связи с COVID-19 и началом Холокоста".

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