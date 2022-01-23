Россия второй день подряд бьёт рекорды по заражению коронавирусом

Россия снова обновила антирекорд по суточному количеству заражений коронавирусом — 63 205. Однако сравнению с 22 января число госпитализаций, связанных с COVID-19, уменьшилось на 37%. За сутки жертвами вируса стали 679 человек.

Предыдущий рекорд был зафиксирован днём ранее, когда российские врачи выявили 57 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, за время пандемии в России COVID-19 был диагностирован более 11 миллионам человек.

За минувшие 24 часа Москва стала лидером по приросту заражённых с 17 528 новых заболевших и установила по этому показателю новый антирекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован 22 января (16 094). В списке городов по суточному количеству заражений Санкт-Петербург занял второе место — 9535 человек сдали положительный тест на COVID-19. Третье место в антирейтинге принадлежит Московской области, где за сутки коронавирус был выявлен у 7056 человек.

Ранее врач-эпидемиолог из Индии Джаяпракаш Мулиил заявил, что новую разновидность COVID-19 "омикрон" нельзя остановить даже с помощью ревакцинации. Впервые омикрон-штамм был найден в ноябре 2021 года в Ботсване и ЮАР. У этого вида коронавируса скорость распространения от человека к человеку гораздо быстрее, чем у предшественника — дельта-штамма.

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