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Автор Игорь Рябов

Россия второй день подряд бьёт рекорды по заражению коронавирусом

Общество

Россия снова обновила антирекорд по суточному количеству заражений коронавирусом — 63 205. Однако сравнению с 22 января число госпитализаций, связанных с COVID-19, уменьшилось на 37%. За сутки жертвами вируса стали 679 человек.

Россия второй день подряд бьёт рекорды по заражению коронавирусом

Предыдущий рекорд был зафиксирован днём ранее, когда российские врачи выявили 57 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, за время пандемии в России COVID-19 был диагностирован более 11 миллионам человек.

За минувшие 24 часа Москва стала лидером по приросту заражённых с 17 528 новых заболевших и установила по этому показателю новый антирекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован 22 января (16 094). В списке городов по суточному количеству заражений Санкт-Петербург занял второе место — 9535 человек сдали положительный тест на COVID-19. Третье место в антирейтинге принадлежит Московской области, где за сутки коронавирус был выявлен у 7056 человек.

Ранее врач-эпидемиолог из Индии Джаяпракаш Мулиил заявил, что новую разновидность COVID-19 "омикрон" нельзя остановить даже с помощью ревакцинации. Впервые омикрон-штамм был найден в ноябре 2021 года в Ботсване и ЮАР. У этого вида коронавируса скорость распространения от человека к человеку гораздо быстрее, чем у предшественника — дельта-штамма.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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